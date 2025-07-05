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Новый сезон РПЛ стартует матчем между московским «Динамо» и «Балтикой»

Встреча пройдет 18 июля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый сезон чемпионата России по футболу откроется матчем между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:30 мск.

19 июля пройдут матчи первого тура между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов», московским «Локомотивом» и «Сочи», столичным «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». 20 июля встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар», петербургский «Зенит» и «Ростов», грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Тур завершится 21 июля московским дерби между «Торпедо» и ЦСКА.

Пресс-служба Мир — Российской премьер-лиги опубликовала расписание на первые семь туров. Матч второго тура между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 26 июля. Встреча третьего тура между «Зенитом» и ЦСКА состоится 3 августа. Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 9 августа в четвертом туре. В пятом туре «Спартак» 16 августа примет «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА сыграют между собой 17 августа.

В матче седьмого тура ЦСКА 31 августа примет действующего чемпиона страны «Краснодар».

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