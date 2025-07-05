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Футболисты ЦСКА обыграли ОФК в заключительном матче Братского кубка

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли сербский ОФК со счетом 4:2 в заключительном матче Братского кубка. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (6-я минута), Иван Обляков (22), Тамерлан Мусаев (25), Кирилл Глебов (57), на второй добавленной ко второму тайму минуте пенальти не забил Алеррандро. У ОФК отличились Урош Кабич (70), Милош Пантович (89, с пенальти).

Российские клубы не проиграли ни одного матча на турнире. В первой игре ЦСКА со счетом 3:1 обыграл сербский «Партизан». ОФК ранее уступил московскому «Динамо» (0:4). 4 июля «Динамо» со счетом 3:1 обыграло «Партизан».

Братский кубок проводится в третий раз. В 2023 году два матча между собой провели ЦСКА и «Динамо», в 2024-м турнир прошел с участием армейцев, бело-голубых, «Партизана» и ОФК.