Футболисты ЦСКА обыграли ОФК в заключительном матче Братского кубка

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли сербский ОФК со счетом 4:2 в заключительном матче Братского кубка. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».
В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (6-я минута), Иван Обляков (22), Тамерлан Мусаев (25), Кирилл Глебов (57), на второй добавленной ко второму тайму минуте пенальти не забил Алеррандро. У ОФК отличились Урош Кабич (70), Милош Пантович (89, с пенальти).
Российские клубы не проиграли ни одного матча на турнире. В первой игре ЦСКА со счетом 3:1 обыграл сербский «Партизан». ОФК ранее уступил московскому «Динамо» (0:4). 4 июля «Динамо» со счетом 3:1 обыграло «Партизан».
Братский кубок проводится в третий раз. В 2023 году два матча между собой провели ЦСКА и «Динамо», в 2024-м турнир прошел с участием армейцев, бело-голубых, «Партизана» и ОФК.