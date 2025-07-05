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Дзюба назвал классной темой матч против сотни юных футболистов

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по количеству забитых мячей среди российских футболистов Артем Дзюба считает классной темой матч с сотней юных игроков, организованный в рамках Дня московского спорта. Об этом он рассказал журналистам.

На поле «Лужников» против ста ребят из школ «Динамо» и «Чертаново» вышли Дзюба, Даниил Фомин, Андрей Лунев, Михаил Сергачев и другие профессиональные спортсмены, а также блогер Влад А4. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«В моменте даже страшно было, когда они все бегут, по-хорошему злые, — сказал Дзюба. — Очень понравилось, классная тема. В первый раз у меня такое было. Бегут, кривляются, я с ними дурачусь. Одно дело, когда я один дурачусь, а другое, когда столько детей бегут и показывают тебе языки и рожицы строят».