Дзюба назвал классной темой матч против сотни юных футболистов

«В моменте даже страшно было, когда они все бегут, по-хорошему злые, — сказал Дзюба. — Очень понравилось, классная тема. В первый раз у меня такое было. Бегут, кривляются, я с ними дурачусь. Одно дело, когда я один дурачусь, а другое, когда столько детей бегут и показывают тебе языки и рожицы строят».