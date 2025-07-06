Бывший футболист клуба РПЛ сравнил Смолова с Зиданом после конфликта в «Кофемании»

Он отметил, что футболиста спровоцировали. «Это что такое должны были сказать? У меня почему‑то сразу в памяти поступок Зинедина Зидана, когда был такой матч, где нельзя было подводить команду, и он не удержался и этот поступок против Марко Матерацци совершил», — заявил Корниленко.