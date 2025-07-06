Бывший футболист сборной России раскритиковал Смолова за конфликт в «Кофемании»

По мнению Булыкина, Смолов повел себя в этой ситуации неправильно. «Не знаю, как сейчас она решится. Понятное дело, когда ты кумир для молодых футболистов, так поступать нельзя! Я думал, что нас научил пример с Кокориным и Мамаевым», — заявил экс-игрок.