Футболист Смолов извинился за драку в кафе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов принес извинения всем свидетелям конфликта в кафе «Кофемания» и считает непозволительным свое поведение. Об этом он сообщил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
5 июля стало известно, что Смолов подрался с двумя мужчинами в столичном кафе в конце мая, однако полиция не стала заводить уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что такое решение приняли с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего.
«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем», — сказал Смолов.
«К сожалению, это не представилось возможным, потому что начали появляться люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, и они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги, они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. Подчеркиваю, что я с первого дня со своей стороны хотел примирения непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию. Спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно мою жену Карину, которая поддерживала меня, но порицала мой поступок. Я хочу сказать, что это полностью моя ответственность и это никоим образом не должно распространяться на Карину», — добавил футболист.
Смолову 35 лет. В мае в составе «Краснодара» он впервые стал чемпионом России, однако покинул клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента, но ранее заявил ТАСС о намерении продолжить профессиональную карьеру. По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России. В составе сборной России Смолов дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.