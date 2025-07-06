Футболист Смолов извинился за драку в кафе

«К сожалению, это не представилось возможным, потому что начали появляться люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, и они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги, они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. Подчеркиваю, что я с первого дня со своей стороны хотел примирения непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию. Спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно мою жену Карину, которая поддерживала меня, но порицала мой поступок. Я хочу сказать, что это полностью моя ответственность и это никоим образом не должно распространяться на Карину», — добавил футболист.