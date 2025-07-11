«Это не пойдёт на благо российскому футболу». Сёмин — об исключении «Торпедо» из РПЛ

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. В чём вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь ещё надо доказать. А в чём вина футболистов и болельщиков? “Торпедо” — исторически очень важный клуб для нашего футбола. Я думаю, что это скоропалительное решение и оно не пойдёт во благо “Торпедо” и всему российскому футболу», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».