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«Краснодар» объявил о переходе бразильца из чемпионата Франции

Полузащитник Дуглас Аугусто, ранее выступавший за «Нант», подписал с «Краснодаром» трехлетний контракт.

Источник: ФК "Краснодар"

Бразильский полузащитник Дуглас Аугусто перешел из французского «Нанта» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

28-летний футболист подписал трехлетний контракт.

Аугусто является воспитанником «Флуминенсе». Также он играл за «Коринтианс», «Баию» и греческий ПАОК.

В прошлом сезоне бразилец провел за «Нант» 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Краснодар», действующий чемпион РПЛ, начнет новый сезон 20 июля в гостях с «Пари Нижний Новгород».