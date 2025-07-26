«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Карпина, обыграв «Ростов»

В следующем туре подопечные Карпина 2 августа на выезде сыграют с «Краснодаром», а 29 июля примут «Сочи» в групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Ростов» в третьем туре РПЛ 2 августа на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов», а 30 июля дома сыграет с московским «Спартаком» в кубке страны.