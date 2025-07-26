«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Карпина, обыграв «Ростов»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» победили «Ростов» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».
Единственный гол на 23-й минуте забил Иван Сергеев, для которого этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.
«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Валерия Карпина. Ранее специалист работал в «Ростове», он с промежутками занимал должность главного тренера команды с 2017 по февраль 2025 года.
В предыдущем туре «Динамо» дома сыграло вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). «Ростов» в первом туре РПЛ в гостях уступил петербургскому «Зениту» (1:2).
В следующем туре подопечные Карпина 2 августа на выезде сыграют с «Краснодаром», а 29 июля примут «Сочи» в групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Ростов» в третьем туре РПЛ 2 августа на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов», а 30 июля дома сыграет с московским «Спартаком» в кубке страны.
Валерий Карпин
Джонатан Альба
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
23′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
87′
55
Максим Осипенко
42′
33
Иван Сергеев
82′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
82′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
72′
77
Денис Макаров
6
Роберто Фернандес
43′
7
Дмитрий Скопинцев
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
4
Виктор Мелехин
29′
78
Дмитрий Чистяков
87
Андрей Лангович
79′
19
Хорен Байрамян
5
Данила Прохин
64′
67′
8
Алексей Миронов
99
Тимур Сулейманов
79′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
67′
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
56′
6
Александр Тарасов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти