Раков оформил дубль в матче с «Ростовом». Нападающий «Крыльев» лидирует в списке бомбардиров РПЛ

«В каком европейском чемпионате хочу играть? В английском. Вижу очень много нарезок оттуда с голами, как люди играют там. Мне все это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Там много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется. Хотел бы попробовать себя в этом», — цитирует его «Чемпионат».