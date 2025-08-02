Раков оформил дубль в матче с «Ростовом». Нападающий «Крыльев» лидирует в списке бомбардиров РПЛ

Вадим Раков — одно из главных открытий на старте сезона РПЛ. 20-летний воспитанник «Локомотива» очень удачно начал чемпионат России в составе «Крыльев Советов», за которых выступает на правах аренды. В трех матчах нападающий отличился четыре раза и идет на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.
Дважды хладнокровно забил «Ростову»
Форвард открыл счет в стартовом матче 3-го тура с «Ростовом» на 11-й минуте, получив ассист от Кирилла Печенина. Голевая атака началась после классной передачи от вратаря самарцев Сергея Песьякова.
При этом некоторые болельщики ростовчан в соцсетях уверены, что удара от ворот вообще не должно было быть — вместо него главному арбитру Владимиру Москалеву следовало назначить угловой, поскольку мяч ушел за пределы поля не от Егора Голенкова, а от капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова.
После первого тайма счет в матче был 1:0 в пользу самарцев. Во втором Раков сделал голевую передачу на Сергея Божина, а затем снова отличился: покатил в дальний угол после передачи Николая Рассказова.
А после финального свистка получил награду лучшему игроку матча.
Встреча проходила в Ростове-на-Дону, но болельщиков гостей на стадионе немало. Они даже вывесили баннер в поддержку Вадима.
Удачная серия
Прямо сейчас Раков с четырьмя голами возглавляет список бомбардиров чемпионата, опережая Андрея Мостового («Зенит»), Алексея Батракова («Локомотив»), Матео Кассьерру («Зенит»), Велдина Ходжу («Рубин») и Данила Кругового (ЦСКА), у которых по два мяча и матчи в запасе.
Ранее Вадим по разу забил «Пари НН» и «Акрону». Тем самым он уже вошел в историю клуба: по данным Opta, последним тинейджером, отличившимся за самарцев в трех встречах подряд, был 19-летний Павел Яковлев в 2010 году.
Ракова уже можно назвать лидером «Крыльев» впереди — он настырный, резкий и заряженный на удар. На нем и держится контратакующий потенциал команды Магомеда Адиева. Вадим мощно бьет с обеих ног — даже из самых неочевидных позиций (как показывал в 1-м и 2-м турах).
Форвард уже рассказал о своей футбольной мечте — ему хотелось бы попробовать себя в Англии.
«В каком европейском чемпионате хочу играть? В английском. Вижу очень много нарезок оттуда с голами, как люди играют там. Мне все это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Там много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется. Хотел бы попробовать себя в этом», — цитирует его «Чемпионат».
Автор: Роман Кольцов
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти