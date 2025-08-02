Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! У Батракова новый гениальный гол

«Пари НН» из-за ремонта собственного стадиона снова провёл домашний матч в чужой локации: с «Краснодаром» играли в Казани, теперь сошлись с «Локомотивом» в Грозном. Антураж матча при практически полном отсутствии болельщиков напоминал о временах «Химок» в РПЛ. Выкрики (понятно, не всегда цензурные) тренеров и футболистов в трансляции слышались так, будто они находятся прямо перед тобой.