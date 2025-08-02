Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! У Батракова новый гениальный гол

«Локо» — на первом месте, а Пиняев вышел — и сразу забил
«Пари НН» из-за ремонта собственного стадиона снова провёл домашний матч в чужой локации: с «Краснодаром» играли в Казани, теперь сошлись с «Локомотивом» в Грозном. Антураж матча при практически полном отсутствии болельщиков напоминал о временах «Химок» в РПЛ. Выкрики (понятно, не всегда цензурные) тренеров и футболистов в трансляции слышались так, будто они находятся прямо перед тобой.
Зрители из Нижнего Новгорода не увидели две топ-команды. А «Пари НН» — ни одного очка в таблице.
«Локо» начал гораздо живее и за десять минут заработал три угловых. При этом первый голевой момент создали нижегородцы. Сработала динамовская связка: Лесовой технично покатил пяткой на Грулёва, и Митрюшкин потащил удар Вячеслава с близкого расстояния.
Ещё, качнув Баринова, на ударную позицию вырывался Босельи. Неплохо издали заряжал Лесовой. «Пари НН» после стартового натиска москвичей пришёл в себя и показал класс в атаке. Впрочем, во встрече с «Краснодаром» команда Алексея Шпилевского тоже эпизодами выдавала уровень, а потом устроилась на 0:3.
Вот и здесь на 29-й минуте Бакаев получил простор на правом фланге, забежал в штрафную и отдал в центр, куда набежал и в касание исполнил казнь Воробьёв. Проигрывать конкуренцию Комличенко Дмитрий совсем не намерен.
«Локомотив» тут же понёсся забивать вновь. Но преимущество не реализовал — и едва не был за это наказан. Спасибо Митрюшкину, который грамотно сократил дистанцию и остановил рванувшего на ворота после шикарного заброса Кастильо Олусегуна. 1:0 к перерыву — огромная заслуга именно Антона.
На вторую половину вышли Каккоев и дебютант «Локо» Рамирес. Михаил Галактионов и так анонсировал выход экс-футболиста «Краснодара», тут ещё и Ненахов посадил себя на карточку прямо вслед за стартовым свистком.
Ну, а чудеса Митрюшкина вновь продолжились. Босельи великолепно пальнул со стандарта — Антон в красивом прыжке перевёл мяч в перекладину. А через несколько выиграл ближнюю дуэль у Олусегуна! Дальше же вообще начался концерт.
Во-первых, Батраков обработал находящийся в воздухе мяч и щёчкой с лёта вонзил его в дальнюю девятку! Каков гений! И «Локомотив» моментально вручил подарок! Морозов неудобно скинул Митрюшкину. Антон опешил и слабо вынес прямо на Грулёва. Есть первый гол «Пари НН» в нынешнем сезоне!
Но тут же поднявшийся с лавки Пиняев ускользнул от Каккоева, закрутив в дальний угол. Вот это перестрелка!
Сергей вообще мог быстрый дубль оформить, но угодил в штангу. Забей он, и исход был бы предрешён. Вместо этого разница сократилась до минимальной! Уж очень хорош Олусегун. Руденко с Сильяновым не помешали нигерийцу пройти в лицевую и прострелить. Следом экс-краснодарец не дал Митрюшкину прижать мяч, и Весино среагировал на отскок. 2:3!
Большинство наверняка предпочло увидеть в прямом эфире параллельную встречу «Краснодара» с «Динамо». Если боитесь спойлеров, не читайте следующее предложение. Там, если что, был забит только один гол.
В концовке мяч в центре поля вообще не задерживался. Поставить точку могли и те, и другие. Но в итоге на том и закончили. Получилось весьма ярко и карнавально. Даже жаль, что на стадионе мало кто это увидел.
У «Локомотива» три победы в РПЛ из трёх возможных на старте сезона. Далее — дерби со «Спартаком». Если и там соперник капитулирует, получится весомая заявка как минимум на медали. «Пари НН» же исключительно уступает. Тем не менее по качеству атакующей игры записывать нижегородцев в однозначные аутсайдеры пока не хочется.
Автор: Георгий Илющенко
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
83′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
58′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
63′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
63′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
9
Тьяго Весино
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
61′
9
Сергей Пиняев
90+10′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти