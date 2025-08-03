«Давно не испытывал то, что испытываю в “Пари НН”. Несправедливость в каждом матче». Тренер нижегородцев Шпилевский

Игра завершилась со счетом 2:3. В первых двух турах нижегородская команда проиграла на своем поле «Краснодару» (0:3) и в гостях «Крыльям Советов» (0:2).
«Я уже давно работаю тренером, но то, что я испытываю в “Пари НН”, давно не испытывал — такой несправедливости в каждом матче… Я даже не знаю, какие подходящие слова сказать ребятам, потому что они этого не заслуживают в плане результата. Если смотреть на их перформанс, то снимаю шляпу перед ними, спасибо. Здесь только вопрос времени, когда результат повернется в нашу сторону.
Для меня три пропущенных гола — это привозы. Такие ошибки я видел, когда тренировал детей в “Лейпциге”. Не увидел какой‑то систематичности в пропущенных голах. Обидно, но ребята большие молодцы, могу только поблагодарить их за самоотдачу», — сказал Шпилевский в эфире канала «Матч ТВ».
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
82′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
57′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
62′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
62′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
62′
9
Тьяго Весино
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
75′
7
Зелимхан Бакаев
61′
9
Сергей Пиняев
90+5′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти