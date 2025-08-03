«Давно не испытывал то, что испытываю в “Пари НН”. Несправедливость в каждом матче». Тренер нижегородцев Шпилевский

«Я уже давно работаю тренером, но то, что я испытываю в “Пари НН”, давно не испытывал — такой несправедливости в каждом матче… Я даже не знаю, какие подходящие слова сказать ребятам, потому что они этого не заслуживают в плане результата. Если смотреть на их перформанс, то снимаю шляпу перед ними, спасибо. Здесь только вопрос времени, когда результат повернется в нашу сторону.



Для меня три пропущенных гола — это привозы. Такие ошибки я видел, когда тренировал детей в “Лейпциге”. Не увидел какой‑то систематичности в пропущенных голах. Обидно, но ребята большие молодцы, могу только поблагодарить их за самоотдачу», — сказал Шпилевский в эфире канала «Матч ТВ».