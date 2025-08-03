Раков: «До звезды мне еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу»

В трех матчах чемпионата России 20-летний форвард отметился уже четырьмя голами.
— До звезды еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу. Может быть, чуть больше получается, чем у других. Если бы сказали, что в новой команде так начну, не поверил бы, но верил бы в самого себя, что добьюсь результата за счет работы и тренировок.
— Можно сказать, что в «Крыльях» вам подходит стиль игры? Удалось влиться в коллектив?
— С первых тренировок хорошо приняли. Не только меня. Сразу стали понимать друг друга, вот и результат.
— Вы говорили, что задача попасть в восьмерку. Какие качества должны помочь команде это сделать?
— За счет характера, каждодневной работы и за счет того, что на поле друг за друга работают и выжигают на каждом участке поля. Только из‑за этого мы сможем пробраться как можно выше, — цитирует Ракова «Матч ТВ».
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти