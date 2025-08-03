Раков: «До звезды мне еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу»

— До звезды еще далеко. Просто обычный игрок, который выполняет свою работу. Может быть, чуть больше получается, чем у других. Если бы сказали, что в новой команде так начну, не поверил бы, но верил бы в самого себя, что добьюсь результата за счет работы и тренировок.