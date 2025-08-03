Самый быстрый гол сезона в РПЛ! Агаларов решил исход дерби уже на 33-й секунде

Затем «Динамо» сумело поломать игру «Ахмату». Тренер грозненцев Александр Сторожук был очень недоволен тем, как его команда действовала в переходных фазах, требовал играть быстрее и агрессивнее на подборах. По ходу тайма гости всё же прибавили и к перерыву вели по ударам 8:3. Но если махачкалинцы превратили в гол свой единственный удар в створ, то «Ахмат» не реализовал ни один из трёх. Лучший шанс забить до перерыва загубил Конате. Получив проникающий пас от экс-динамовца Касинтуры, он ушёл от Алибекова, однако просто не попал в цель. Хозяева спасла штанга.