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1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
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завершен
Факел
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
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П1
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Самый быстрый гол сезона в РПЛ! Агаларов решил исход дерби уже на 33-й секунде

Махачкалинское «Динамо» впервые выиграло, а «Ахмат» продолжил мрачную серию.

Источник: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате, переиграв дома «Ахмат». У этого матча 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги было совершенно невероятное начало…

Команда Хасанби Биджиева забила уже на 33-й секунде! Гол получился отчасти случайным. Защитник хозяев Шумахов просто выносил мяч куда подальше, а получилась голевая передача на Агаларова. Выходивший из обороны опорник «Ахмата» Келиану создал глубину, защитник Ибишев тоже не ожидал такого развития эпизода, а нападающий быстро среагировал и улетел один на один. Гамид классно принял мяч в воздухе, а вторым касанием отправил его в сетку ворот Шелии. Забив гол своей бывшей команде, Агаларов не праздновал — извинился жестом.

Затем «Динамо» сумело поломать игру «Ахмату». Тренер грозненцев Александр Сторожук был очень недоволен тем, как его команда действовала в переходных фазах, требовал играть быстрее и агрессивнее на подборах. По ходу тайма гости всё же прибавили и к перерыву вели по ударам 8:3. Но если махачкалинцы превратили в гол свой единственный удар в створ, то «Ахмат» не реализовал ни один из трёх. Лучший шанс забить до перерыва загубил Конате. Получив проникающий пас от экс-динамовца Касинтуры, он ушёл от Алибекова, однако просто не попал в цель. Хозяева спасла штанга.

Ещё одной неприятностью для «Ахмата» стала травма Ибишева — защитник сборной России был заменён из-за серьёзного рассечения. Его место занял сенегальский новичок Ндонг, дебютировавший в РПЛ. В начале второго тайма из-под экс-игрока иранского «Гохара» едва не забил свой второй гол Агаларов. Форвард опять успешно нырнул за спину сопернику и бил из убойной позиции. Но Шелия сделал сейв ногой.

Несмотря на довольно сильную по именам группу атаки — Конате, Садулаев, Самородов, вышедшие на замены Мансилья и экс-махачкалинец Гаджиев — «Ахмату» не удавалось создавать голевые моменты ни за счёт индивидуальных ходов, ни при помощи коллективных взаимодействий. Здорово защищалось махачкалинское «Динамо». К 90-й минуте у команды Сторожука был только один удар в створ за тайм, как и у её соперника. А в компенсированное время последние моменты, пусть и не «100-процентные», упустили Садулаев с Конате.

В результате «Ахмат» потерпел третье поражение подряд. Такой же плохой старт — только у «Ростова» и «Пари НН». В эту грустную компанию может добавиться завтра ещё и «Сочи».

Анатолий Романов

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Александр Сторожук
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Идар Шумахов)
1′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
61′
99
Муталип Алибеков
70
Валентин Пальцев
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
77
Темиркан Сундуков
85′
98
Гаджи Будунов
25
Гамид Агаларов
65′
19
Кирилл Зинович
79′
10
Джавад Хоссейннеджад
19′
62′
21
Абдулпаша Джабраилов
90+6′
9
Ражаб Магомедов
62′
28
Сердер Сердеров
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
13
Мохамед Конате
7
Лечи Садулаев
75
Надер Гандри
17
Эгаш Касинтура
42′
60′
9
Брайан Мансилья
20
Максим Самородов
73′
70
Абакар Гаджиев
4
Турпал-Али Ибишев
45′
45′
90
Усман Ндонг
90′
Статистика
Динамо Мх
Ахмат
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
4
12
Удары в створ
2
4
Угловые
1
3
Фолы
16
12
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти