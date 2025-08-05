Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
РВЧеллендж
:
Звезда СПб
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Кубок России
06.08
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла накануне, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена».

«Тяжёлая игра, было душно, жарко. Мы играли четыре дня назад. Я футболистам сразу сказал, что матч с “Сочи” будет самый сложный. Последние минуты получились нервными. Игра была не очень ровной, нам нужна стабильность. Если мы достигнем этого, мы будем считаться классной командой», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и занимает последнее место. В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».