Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

«Тяжёлая игра, было душно, жарко. Мы играли четыре дня назад. Я футболистам сразу сказал, что матч с “Сочи” будет самый сложный. Последние минуты получились нервными. Игра была не очень ровной, нам нужна стабильность. Если мы достигнем этого, мы будем считаться классной командой», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».