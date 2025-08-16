Талалаев: на базе «Локомотива» барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов

«Нужно учить команду выгрызать очки для того, чтобы бороться за что-то серьезное там наверху. Сейчас мы учимся добывать вот эти очки в каждом матче, играем так, как мы можем. Может быть, это немножко простецкий футбол. Играем на тех качества, которые у нас есть.



Понятно, что когда мы сыграли такую игру три дня назад, футболисты “Локомотива” поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов, а мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой и прилетели в 3:40 ночи сюда. У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет. Поэтому в разных условиях находимся, а соревноваться будем в одном. Но это не дает никаких поблажек. У нас сегодня выходят все сильнейшие», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч Премьер».