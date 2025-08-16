Ричмонд
Аршавин: у руководства «Спартака» отлегло, и Станкович точно продолжает работу

Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли со «Спартаком» (2:2), а также высказался о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» здорово играл, но десятерым дал отыграться. А «Зенит», когда было 11 на 11, я не видел, за счёт чего они хотят прорываться, атаковать и обыгрывать этот «Спартак». Станкович? Я думаю, что всё нормально, у руководства отлегло и Станкович точно продолжает работу«, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.