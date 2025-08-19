Ричмонд
Аргентинский футболист Ди Лусиано перешел в ЦСКА

Сумма трансфера составила $1,3 млн.

Источник: РИА "Новости"

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Защитник Рамиро Ди Лусиано перешел из аргентинского футбольного клуба «Банфилд» в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «Банфилда».

Отмечается, что сумма трансфера составила $1,3 млн. «Банфилд» также получит $600 тыс. в качестве бонусов. Кроме того, аргентинский клуб заработает 20% от суммы будущей продажи футболиста.

Ди Лусиано 21 год. Он является воспитанником «Банфилда» и за основную команду провел 34 матча, в которых сделал 3 голевые передачи.

ЦСКА после пяти туров набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы 24 августа примут тольяттинский «Акрон».