«Спартак» объявил о переходе футболиста Самошникова из «Локомотива»

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футболист Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в столичный «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.
По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив» получил за трансфер 350 млн рублей. Также сделка предусматривает бонусы.
Последним игроком, который перешел из «Локомотива» в «Спартак», был Александр Самедов. Он сменил клубную прописку в январе 2017 года и в том же сезоне стал чемпионом страны в составе красно-белых.
Самошникову 27 лет, за «Локомотив» он выступал с лета 2023 года после перехода из казанского «Рубина». В составе московской команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету защитника 4 игры в составе сборной России, в которых он отличился 1 раз.
По итогам пяти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 13 очками. «Спартак» располагается на 13-й позиции, набрав 5 очков.