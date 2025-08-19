«Спартак» объявил о переходе футболиста Самошникова из «Локомотива»

Самошникову 27 лет, за «Локомотив» он выступал с лета 2023 года после перехода из казанского «Рубина». В составе московской команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету защитника 4 игры в составе сборной России, в которых он отличился 1 раз.