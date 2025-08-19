Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.30
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.79
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
14.00
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

«Спартак» объявил о переходе футболиста Самошникова из «Локомотива»

Он выступал за «Локомотив» с 2023 года.

Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футболист Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в столичный «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив» получил за трансфер 350 млн рублей. Также сделка предусматривает бонусы.

Последним игроком, который перешел из «Локомотива» в «Спартак», был Александр Самедов. Он сменил клубную прописку в январе 2017 года и в том же сезоне стал чемпионом страны в составе красно-белых.

Самошникову 27 лет, за «Локомотив» он выступал с лета 2023 года после перехода из казанского «Рубина». В составе московской команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету защитника 4 игры в составе сборной России, в которых он отличился 1 раз.

По итогам пяти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 13 очками. «Спартак» располагается на 13-й позиции, набрав 5 очков.