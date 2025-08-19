«Истанбул Башакшехир» перевел деньги ЦСКА за трансфер Файзуллаева

«Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой. Сделка во многом получилась уникальной с точки зрения всесторонних гарантий и движения навстречу друг другу. Она однозначно должна быть оценена как win-win для всех сторон. Аббосу успехов», — сказал Брейдо.