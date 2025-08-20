Ричмонд
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.82
П2
16.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.21
П2
8.04
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.71
П2
13.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
6.10
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.54
П2
1.57
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.70
П2
5.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.25
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства.

Источник: Чемпионат.com

«Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера “Сочи” Роберта Морено. Он сказал: “Сегодня было очень позорное судейство”. Все выражения со словом “позор”, которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением.

Роберт Морено признал свою ошибку, пообещал не применять оскорбительные выражения в будущем. Поскольку эта запись не была внесена в протокол и в рапорт, а Морено не был удалён за это, он оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбительное поведение«, — передаёт слова Григорьянца корреспондент “Чемпионата” Владимир Четверик.