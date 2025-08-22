Ричмонд
Сперцян не уедет из «Краснодара» в Чемпионшип. А эта лига точно слабее РПЛ?

Есть несколько критериев для сравнения — разбираемся.

Источник: Чемпионат.com

Несколько лет мы слышим разговоры, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заслужил шанс в европейском футболе. Тем более сейчас — после того как в качестве капитана привёл команду к победе в чемпионате России.

Судя по новостям, главным претендентом на футболиста долгое время оставался английский «Саутгемптон» из Чемпионшипа. Эта ситуация автоматически породила дискуссию о том, стоит ли менять высшую лигу России на первую лигу Англии. Вопрос настолько спорный, что и мы внутри редакции не смогли сойтись, какой турнир сильнее. В нашем рабочем чате голоса разделились шесть на шесть.

Если «Краснодар» сыграет 10 раз с «Лидсом», то у кого будет больше побед? А в противостоянии «Ростова» и «Суонси»? А «Кардиффа» и «Факела»? Мы можем оставаться уверенными, что лучшие команды прошлого сезона РПЛ справились бы с лучшими командами Чемпионшипа прошлого сезона. То есть «Краснодар» и «Зенит» вынесли бы «Лидс» и «Бёрнли», но, возможно, сказывается ракурс. Для нас Джон Кордоба и Вендел — восхитительные игроки, но мы мало что знаем о Вильфреде Ньонто и Максиме Эстеве — самых дорогих игроках «Лидса» и «Бёрнли» соответственно. Вероятно, их у себя тоже воспринимают как звёзд, которые пригодились бы лучшим командам планеты. Тем более что один из них — Ньонто — уже забивает за сборную Италии.

Остаются лишь косвенные показатели, которые не могут быть доказательством. Можно взять Transfermarkt со всеми его погрешностями и увидеть, что средняя стоимость клуба РПЛ — € 60,2 млн, а Чемпионшипа — € 71,6 млн. Информативно? Пускай каждый решит сам. Как и в отношении рейтинга Opta, в котором Чемпионшип находится на шестой строчке среди мировых лиг, а РПЛ — на 23-й.

По сути, есть только один человек, которого можно считать полноценным экспертом в этом вопросе. Леонид Слуцкий работал тренером и в РПЛ, и в Чемпионшипе. Его видение оказалось достаточно однозначным. Он говорил, что Чемпионшип не только сильнее РПЛ, но и, возможно, входит в пятёрку лучших лиг мира. То есть выше даже чемпионата Франции.

И это было сказано в 2017 году. Скорее всего, с тех пор уровень российской лиги упал по сравнению с самой собой. Мы это видели сначала по результатам в еврокубках, а затем по отъезду многих сильных легионеров после 2022 года. К тому же в чемпионате России снизился средний уровень зарплат.

Плюс есть абсолютно объективный, но ещё более косвенный показатель — заполняемость трибун. В Чемпионшипе средняя посещаемость в прошлом сезоне — 22 047 зрителей за матч. В РПЛ в прошедшем сезоне средняя посещаемость составила 12 106 человек. И это с учётом того, что наша система СИБ (Fan ID) считает вообще всех: футболистов, стюардов, журналистов, медиков, пожарных, аниматоров, продавцов хот-догов и всех остальных, кто попал на территорию стадиона. О том, что Чемпионшип привлекательнее, говорил и представитель Сперцяна Вадим Оганян.

«Саутгемптон» — это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ и со спортивной точки зрения, и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Многие действующие игроки АПЛ прошли через неё. Те, кто говорит, что это силовая лига, давно её не смотрели — она достаточно техничная. В целом, если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам — начиная с трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.

В каком-то смысле, когда мы говорим об уходе Сперцяна, не совсем корректно сравнивать именно лиги. Всё-таки речь идёт не о середняке Чемпионшипа, а о «Саутгемптоне» — клубе с самым дорогим составом. Это значит, что шансы на выход в АПЛ были бы действительно отличные. Правда, по состоянию на сегодня сделки нет, и сообщается, что игрок намерен изучить другие варианты.

