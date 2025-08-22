Сперцян не уедет из «Краснодара» в Чемпионшип. А эта лига точно слабее РПЛ?

Если «Краснодар» сыграет 10 раз с «Лидсом», то у кого будет больше побед? А в противостоянии «Ростова» и «Суонси»? А «Кардиффа» и «Факела»? Мы можем оставаться уверенными, что лучшие команды прошлого сезона РПЛ справились бы с лучшими командами Чемпионшипа прошлого сезона. То есть «Краснодар» и «Зенит» вынесли бы «Лидс» и «Бёрнли», но, возможно, сказывается ракурс. Для нас Джон Кордоба и Вендел — восхитительные игроки, но мы мало что знаем о Вильфреде Ньонто и Максиме Эстеве — самых дорогих игроках «Лидса» и «Бёрнли» соответственно. Вероятно, их у себя тоже воспринимают как звёзд, которые пригодились бы лучшим командам планеты. Тем более что один из них — Ньонто — уже забивает за сборную Италии.