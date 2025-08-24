ЦСКА и «Краснодар» попробуют воспользоваться осечкой «Локомотива» в шестом туре РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

ЦСКА и «Краснодар» попробуют воспользоваться осечкой «Локомотива» в шестом туре РПЛ

ЦСКА сыграет с «Акроном», «Краснодар» — с «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома сыграет против «Акрона» из Тольятти в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене».

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Акрон» расположился на 12-й позиции, имея в активе 6 очков.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 24.08.2025, 17:30
ЦСКА
-
Акрон
-

В этом сезоне команды играли между собой на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Акрон» побелил армейцев (5:4).

По мнению бывшего защитника ЦСКА, участника чемпионата мира 1966 года Владимира Пономарева, у армейцев будет боевой настрой на матч. «Я думаю, что настрой у ЦСКА будет боевой, они захотят взять реванш. На кубковых матчах тренеры смотрят ближайший резерв, а в чемпионате уже будут играть лучшие. ЦСКА в чемпионате уверенно играет в последнее время, так что я думаю, что они выиграют», — сказал Пономарев.

Матч начнется в 17:30 мск.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 24.08.2025, 15:00
Крылья Советов
-
Краснодар
-

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов»

Игровой день стартует с матча, где действующий чемпион России «Краснодар» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Краснодар» с 12 очками занимает 2-е место в таблице РПЛ и в случае победы обойдет лидирующий столичный «Локомотив», сыгравший в субботу вничью с «Ростовом» (3:3), на 1 очко. «Крылья Советов» идут на 7-м месте, в активе команды 8 очков. В этом сезоне команды сыграли между собой на групповом этапе в Кубке России, победу в матче со счетом 2:1 одержали «Крылья Советов». Встреча начнется в 15:00 мск.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 24.08.2025, 20:00
Сочи
-
Балтика
-

Завершится игровой день матчем между «Сочи» и калининградской «Балтикой».

«Балтика» идет на 6-й строчке, набрав 9 очков. В активе «Сочи» всего 1 очко, это единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне РПЛ. В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге, где они провели между собой две встречи, одна завершилась вничью (1:1), вторая — домашней победой «Балтики» (2:0). Матч начнется в 20:00 мск.