ЦСКА и «Краснодар» попробуют воспользоваться осечкой «Локомотива» в шестом туре РПЛ

По мнению бывшего защитника ЦСКА, участника чемпионата мира 1966 года Владимира Пономарева, у армейцев будет боевой настрой на матч. «Я думаю, что настрой у ЦСКА будет боевой, они захотят взять реванш. На кубковых матчах тренеры смотрят ближайший резерв, а в чемпионате уже будут играть лучшие. ЦСКА в чемпионате уверенно играет в последнее время, так что я думаю, что они выиграют», — сказал Пономарев.