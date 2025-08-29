ЦСКА отдал аргентинского форварда в аренду «Крыльям Советов»

Гайчу 26 лет. Он перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. Форвард провел за армейцев 39 игр, в которых забил три мяча. После трансфера он выступал на правах аренды за итальянские «Беневенто», «Верону», испанскую «Уэску», а также турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор».