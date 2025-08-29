ЦСКА отдал аргентинского форварда в аренду «Крыльям Советов»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА отдал футболиста Адольфо Гайча в аренду самарским «Крыльям Советов», сообщает Telegram-канал столичного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение аргентинского форварда рассчитано на сезон-2025/26.
В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор», где в 38 матчах забил девять голов. В текущем сезоне футболист ни разу не попал в заявку армейцев на матчи чемпионата и Кубка страны.
Гайчу 26 лет. Он перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. Форвард провел за армейцев 39 игр, в которых забил три мяча. После трансфера он выступал на правах аренды за итальянские «Беневенто», «Верону», испанскую «Уэску», а также турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор».