Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.60
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.40
П2
3.01
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.00
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.88
П2
4.15
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.70
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

ЦСКА отдал аргентинского форварда в аренду «Крыльям Советов»

ЦСКА отдал аргентинского форварда Гайча в аренду «Крыльям Советов».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА отдал футболиста Адольфо Гайча в аренду самарским «Крыльям Советов», сообщает Telegram-канал столичного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Арендное соглашение аргентинского форварда рассчитано на сезон-2025/26.

В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор», где в 38 матчах забил девять голов. В текущем сезоне футболист ни разу не попал в заявку армейцев на матчи чемпионата и Кубка страны.

Гайчу 26 лет. Он перешел в ЦСКА летом 2020 года из аргентинского «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. Форвард провел за армейцев 39 игр, в которых забил три мяча. После трансфера он выступал на правах аренды за итальянские «Беневенто», «Верону», испанскую «Уэску», а также турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор».