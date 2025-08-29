Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.83
П2
3.87
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.15
П2
3.12
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
15.00
П2
62.00
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.83
X
3.84
П2
1.60
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.00
П2
3.65
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Спартак» готовит предложение по Коко, «Торино» снизил цену с € 17−18 млн — Морандин

«Спартак» готовит официальное предложение по трансферу центрального защитника «Торино» Сауля Коко, которое будет представлено итальянскому клубу в ближайшие часы. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин на своей странице в социальной сети X.

Источник: Getty Images

По информации источника, «гранатовые» снизили запрашиваемую за переход игрока цену, которая ранее составляла € 17−18 млн. Подчёркивается, что красно-белые вернулись к кандидатуре Коко после неудачи с покупкой центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.