«Спартак» и «Зенит» проведут свои матчи в РПЛ перед паузой на игры сборных

В Москве столичный «Спартак» на «Лукойл-Арене» примет «Сочи», игра начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 8 очками в 6 матчах располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» до сих пор не одержал ни одной победы, команда с одним очком располагается на последней, 16-й позиции. Прошлая встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0, это случилось 16 сентября 2023 года. «Сочи» был сильнее «Спартака» в Москве 26 августа 2021 года (2:1).