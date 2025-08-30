«Спартак» и «Зенит» проведут свои матчи в РПЛ перед паузой на игры сборных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Рубин», «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Ахмат».
В Москве столичный «Спартак» на «Лукойл-Арене» примет «Сочи», игра начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 8 очками в 6 матчах располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» до сих пор не одержал ни одной победы, команда с одним очком располагается на последней, 16-й позиции. Прошлая встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0, это случилось 16 сентября 2023 года. «Сочи» был сильнее «Спартака» в Москве 26 августа 2021 года (2:1).
«Спартак» наконец нашел уверенность, команда подходит к игре с двумя победами подряд во всех турнирах. «Попрятались все эксперты, которые копали под “Спартак” и Деяна Станковича. Удивительно, где вы, выходите на связь. Восемь очков, впереди много игр. Не спешите, у “Спартака” хороший состав, нормальный тренер, все хорошо», — сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в своем Telegram-канале.
В середине неделе «Сочи» уступил дома «Краснодару» со счетом 2:4 в матче третьего тура «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Во время игры стало плохо главному тренеру «Сочи» Роберту Морено. Позднее в «Сочи» сообщили, что госпитализация не потребовалась. В четверг в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что Морено провел тренировку после перенесенного гипертонического криза.
В первом матче субботы «Оренбург» дома сыграет с казанским «Рубином», матч начнется в 14:00 мск. «Рубин» с 10 очками идет пятым, оренбуржцы с 6 очками занимают 11-е место. В этом сезоне команды уже играли в Кубке России, матч завершился победой казанцев со счетом 2:0. В прошлом сезоне РПЛ «Рубин» также был сильнее соперника в двух играх.
О других матчах дня
Также в субботу петербургский «Зенит» дома сыграет с «Пари НН», матч начнется в 16:15 мск. Сине-бело-голубые с 9 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 3 очками идет на предпоследней, 15-й позиции. В прошлом сезоне «Зенит» дважды выиграл у «Пари НН» в РПЛ.
В заключительном матче дня грозненский «Ахмат» на выезде сыграет с «Ростовом», игра начнется в 20:45 мск. «Ахмат» пока не проигрывает в РПЛ при Станиславе Черчесове, который возглавил команду 6 августа. Грозненская команда с 7 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 4 очками идет 14-м.
Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Акрон» — «Балтика», «Локомотив» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). После этого тура состоится пауза на матчи сборных. Команда России дома сыграет со сборной Иордании 4 сентября и на выезде встретится с катарцами 7 сентября.