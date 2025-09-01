Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Футболист «Спартака» Умяров рассказал, что в школе ему нравилась алгебра

Также полузащитнику нравилось заниматься изучением английского языка.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисту московского «Спартака» Наилю Умярову из уроков в школе нравились алгебра и английский язык. Об этом Умяров рассказал ТАСС.

В понедельник Умяров провел совместно с тренерами урок футбола в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».

«Из уроков мне очень нравилась алгебра, со временем очень полюбил английский язык. Потому что параллельно занимался с репетитором. Поэтому достаточно хорошо получалось. Алгебра очень нравилась из-за учителя Нины Александровны, очень сильная женщина, — сказал Умяров. — Сейчас бы в любом случае какое-нибудь уравнение смог бы решить, не будет трудности, я думаю».

«У нас в пятом классе было первых два урока — тренировка, потом школа. Поэтому в школу и вставать, и ходить очень любил», — добавил Умяров.

«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
30.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 19265 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Роберт Морено
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Эсекиэль Барко
90+7′
Сочи
Дмитрий Васильев
42′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
90+7′
18
Наиль Умяров
80′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
71′
91
Антон Заболотный
7
Пабло Солари
90′
97
Даниил Денисов
14
Илья Самошников
46′
27
Игорь Дмитриев
11
Ливай Гарсия
46′
47
Роман Зобнин
Сочи
99
Юрий Дюпин
5
Набиль Абердин
33
Марсело Алвес
4
Вячеслав Литвинов
82
Сергей Волков
86′
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
82′
85′
27
Кирилл Заика
85′
8
Михаил Игнатов
64′
16
Максим Мухин
10
Мартин Крамарич
85′
34
Александр Осипов
20
Дмитрий Васильев
74′
19
Александр Коваленко
14
Кирилл Кравцов
64′
9
Захар Федоров
Статистика
Спартак
Сочи
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
5
2
Угловые
5
1
Фолы
12
20
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти