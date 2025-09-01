Футболист «Спартака» Умяров рассказал, что в школе ему нравилась алгебра

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисту московского «Спартака» Наилю Умярову из уроков в школе нравились алгебра и английский язык. Об этом Умяров рассказал ТАСС.
В понедельник Умяров провел совместно с тренерами урок футбола в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».
«Из уроков мне очень нравилась алгебра, со временем очень полюбил английский язык. Потому что параллельно занимался с репетитором. Поэтому достаточно хорошо получалось. Алгебра очень нравилась из-за учителя Нины Александровны, очень сильная женщина, — сказал Умяров. — Сейчас бы в любом случае какое-нибудь уравнение смог бы решить, не будет трудности, я думаю».
«У нас в пятом классе было первых два урока — тренировка, потом школа. Поэтому в школу и вставать, и ходить очень любил», — добавил Умяров.
«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.
Деян Станкович
Роберт Морено
Эсекиэль Барко
16′
Эсекиэль Барко
90+7′
Дмитрий Васильев
42′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
90+7′
18
Наиль Умяров
80′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
71′
91
Антон Заболотный
7
Пабло Солари
90′
97
Даниил Денисов
14
Илья Самошников
46′
27
Игорь Дмитриев
11
Ливай Гарсия
46′
47
Роман Зобнин
99
Юрий Дюпин
5
Набиль Абердин
33
Марсело Алвес
4
Вячеслав Литвинов
82
Сергей Волков
86′
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
82′
85′
27
Кирилл Заика
85′
8
Михаил Игнатов
64′
16
Максим Мухин
10
Мартин Крамарич
85′
34
Александр Осипов
20
Дмитрий Васильев
74′
19
Александр Коваленко
14
Кирилл Кравцов
64′
9
Захар Федоров
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти