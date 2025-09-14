Валерий Карпин о ничьей со «Спартаком»: Ошибок было много

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Валерий Карпин о ничьей со «Спартаком»: Ошибок было много

Московские динамовцы в игре со «Спартаком» в чемпионате России упустили победу, завершив встречу результативной ничьей 2:2.

Источник: РИА "Новости"

После финального свистка главный тренер бело-голубых, по совместительству главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал, ч то ему не понравилось в действиях своих футболистов.

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча со «Спартаком», завершившегося вничью 2:2.

«Результат говорит сам за себя, наверное, можно сказать и так. Можно говорить про нереализованные моменты, голы, которые бывают из несозданных моментов. Ошибок было много, потому что обе команды очень хорошо и правильно прессинговали. Здесь нужно учитывать сопротивление соперников», -сказал Карпин.

На вопрос, потеряло два очка или приобрело одно «Динамо» по итогам этого матча, он сказал: «Считаю, что потеряло два». Добавив, что его команда была лучше «Спартака» в интенсивности, но при этом была хуже в согласованности действий.

Говоря о том, было ли у него достаточно времени на подготовку к матчу со «Спартаком» из-за совмещения тренерских постов в «Динамо» и сборной России, Карпин сказал «На подготовку именно к матчу у меня не было меньше всех времени. Все команды готовятся примерно за 5 дней до начала игр, а до этого футболисты отдыхали и поддерживали физические кондиции. Непосредственная подготовка к “Спартаку” начиналась уже после возвращения сборников».

Оценивая краткосрочное появление на поле в конце второго тайма Константина Тюкавина, долгое время восстанавливавшегося после травмы, Карпин сказал, что футболисту пока не хватает игрового тонуса. «Тренироваться можно сколько угодно, но нужны официальные игры. Для первых 15 минут он сыграл нормально, почувствовал себя футболистом, ещё и забить мог», — процитировал своего главного тренера сайт «Динамо».

Динамо
2:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Динамо
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Спартак
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
2
5
Фолы
17
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше