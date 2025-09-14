Валерий Карпин о ничьей со «Спартаком»: Ошибок было много

После финального свистка главный тренер бело-голубых, по совместительству главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рассказал, ч то ему не понравилось в действиях своих футболистов.
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча со «Спартаком», завершившегося вничью 2:2.
«Результат говорит сам за себя, наверное, можно сказать и так. Можно говорить про нереализованные моменты, голы, которые бывают из несозданных моментов. Ошибок было много, потому что обе команды очень хорошо и правильно прессинговали. Здесь нужно учитывать сопротивление соперников», -сказал Карпин.
На вопрос, потеряло два очка или приобрело одно «Динамо» по итогам этого матча, он сказал: «Считаю, что потеряло два». Добавив, что его команда была лучше «Спартака» в интенсивности, но при этом была хуже в согласованности действий.
Говоря о том, было ли у него достаточно времени на подготовку к матчу со «Спартаком» из-за совмещения тренерских постов в «Динамо» и сборной России, Карпин сказал «На подготовку именно к матчу у меня не было меньше всех времени. Все команды готовятся примерно за 5 дней до начала игр, а до этого футболисты отдыхали и поддерживали физические кондиции. Непосредственная подготовка к “Спартаку” начиналась уже после возвращения сборников».
Оценивая краткосрочное появление на поле в конце второго тайма Константина Тюкавина, долгое время восстанавливавшегося после травмы, Карпин сказал, что футболисту пока не хватает игрового тонуса. «Тренироваться можно сколько угодно, но нужны официальные игры. Для первых 15 минут он сыграл нормально, почувствовал себя футболистом, ещё и забить мог», — процитировал своего главного тренера сайт «Динамо».
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти