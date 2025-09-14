Валерий Карпин о ничьей со «Спартаком»: Ошибок было много

Говоря о том, было ли у него достаточно времени на подготовку к матчу со «Спартаком» из-за совмещения тренерских постов в «Динамо» и сборной России, Карпин сказал «На подготовку именно к матчу у меня не было меньше всех времени. Все команды готовятся примерно за 5 дней до начала игр, а до этого футболисты отдыхали и поддерживали физические кондиции. Непосредственная подготовка к “Спартаку” начиналась уже после возвращения сборников».