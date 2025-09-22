«Ростов» больше суток не может вернуться домой после матча с «Балтикой»

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Ростов» расположился на 11-й строчке с девятью очками.