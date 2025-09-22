«Ростов» больше суток не может вернуться домой после матча с «Балтикой»

По информации источника, после игры ростовчане вылетели в Волгоград, где борту не дали просадку, из-за чего игрокам пришлось лететь до Саратова, откуда команда и едет до Ростова-на-Дону. Путь составит больше суток — команда приедет домой сегодня поздно вечером.
21 сентября «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0.
В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Ростов» расположился на 11-й строчке с девятью очками.
Андрей Талалаев
Джонатан Альба
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
74′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
56′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
56′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
56′
90
Чиносо Оффор
10
Илья Петров
90′
39
Кирилл Степанов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
53′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
90+5′
9
Мохаммад Мохеби
22
Давид Семенчук
23′
46′
3
Умар Сако
7
Роналдо
80′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
80′
87
Андрей Лангович
69
Егор Голенков
73′
99
Тимур Сулейманов
82′
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти