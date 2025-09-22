Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.00
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.02
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.60
П2
14.00
Футбол. Испания
23.09
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.74
П2
7.35
Футбол. Испания
23.09
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.27
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

«Ростов» больше суток не может вернуться домой после матча с «Балтикой»

«Ростов» больше суток не может вернуться домой из Калининграда после игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, после игры ростовчане вылетели в Волгоград, где борту не дали просадку, из-за чего игрокам пришлось лететь до Саратова, откуда команда и едет до Ростова-на-Дону. Путь составит больше суток — команда приедет домой сегодня поздно вечером.

21 сентября «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Ростов» расположился на 11-й строчке с девятью очками.

Балтика
0:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Джонатан Альба
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
74′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
56′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
56′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
56′
90
Чиносо Оффор
10
Илья Петров
90′
39
Кирилл Степанов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
53′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
90+5′
9
Мохаммад Мохеби
22
Давид Семенчук
23′
46′
3
Умар Сако
7
Роналдо
80′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
80′
87
Андрей Лангович
69
Егор Голенков
73′
99
Тимур Сулейманов
82′
Статистика
Балтика
Ростов
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
1
3
Фолы
25
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти