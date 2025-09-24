Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее “Динамо” — это булгаковское Варьете. “Спартак” — “Палата № 6”

К сожалению, сегодня подобные качества преобладают. Раньше я на визитке писал: «homo ludens (человек играющий — лат.), мыслитель-гуманист», а теперь стал если не мизантропом, то скептиком в духе Шопенгауэра. Я не верю в апокалипсический сценарий и новый всемирный потоп. Но какое-то наказание за наши бесконечные грехи Господь обязательно придумает. Тревожных звоночков хватает.