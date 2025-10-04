Равиль Измайлов: «Старт сезона “Балтики” оценю на пять с минусом»

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу главной сенсацией стала калининградская «Балтика». Только весной вернувшись в РПЛ из первой лиги, команда Андрея Талалаева резко ворвалась в группу лидеров Премьер-лиги. Лишь в конце прошлой недели в выездном матче 10-го тура против идущего сейчас первым московского ЦСКА она потерпела первое поражение (0:1). И идет на неожиданно высоком для себя шестом месте, отставая от армейцев всего на четыре очка. Ранее «Балтике» удалось отобрать очки у нескольких топ-клубов — выездная ничья с московским «Динамо» (1:1), домашние ничьи со столичным «Локомотивом» (1:1) и петербургским «Зенитом» (0:0), а также разгромная гостевая победа над московским «Спартаком» (3:0).