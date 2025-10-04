Равиль Измайлов: «Старт сезона “Балтики” оценю на пять с минусом»

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу главной сенсацией стала калининградская «Балтика». Только весной вернувшись в РПЛ из первой лиги, команда Андрея Талалаева резко ворвалась в группу лидеров Премьер-лиги. Лишь в конце прошлой недели в выездном матче 10-го тура против идущего сейчас первым московского ЦСКА она потерпела первое поражение (0:1). И идет на неожиданно высоком для себя шестом месте, отставая от армейцев всего на четыре очка. Ранее «Балтике» удалось отобрать очки у нескольких топ-клубов — выездная ничья с московским «Динамо» (1:1), домашние ничьи со столичным «Локомотивом» (1:1) и петербургским «Зенитом» (0:0), а также разгромная гостевая победа над московским «Спартаком» (3:0).
Три футболиста калининградского клуба — вратарь Максим Бориско, защитники Владислав Саусь и Мингиян Бевеев — недавно попали в расширенный список сборной России на октябрьские товарищеские матчи против Ирана и Боливии. А в пятницу Бевеев вошел в окончательный список. В интервью «Известиям» генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал попадание игроков в эти списки, рассказал, есть ли к ним интерес со стороны богатых клубов, а также оценил старт калининградцев и ответил, может ли руководство скорректировать задачи на чемпионат с целью борьбы за более высокие места.
— Три ваших игрока в конце сентября оказались в расширенном составе сборной. Ждете, что цена на них повысится?
— Это тоже плюс. Приятно, что и в прошлое окно в расширенный список у нас попал один игрок (Бевеев. — «Известия»). Сейчас уже туда попали трое. Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх.
— На этих и других футболистов «Балтики» уже есть спрос со стороны топ-клубов?
— Спроса нет, потому что трансферное окно закрыто. Спрос будет в январе, когда оно откроется. До этого периода еще достаточно много времени. Поэтому о чем-то говорить преждевременно.
— Летом этот спрос не вспыхивал, когда «Балтика» громила «Спартак» и играла вничью с «Динамо» и «Локо»?
— Нет, не вспыхивал. Я думаю, что любой игрок должен хорошо показывать себя на дистанции, а не кратковременно в отдельных матчах. Тогда интерес к нему будет.
— Как в целом оцените начало сезона для клуба?
— Пять с минусом. Есть определенные шероховатости. Понятно, что мы все максималисты. И всегда хотим большего и лучшего. Поэтому и минус.
— Нет ощущения спада с учетом того, что «Балтика» в последних двух турах не без труда добилась дома ничьей с «Ростовом» (0:0), а потом проиграла ЦСКА?
— У нас были сложные соперники. Причем команды, с которыми мы играли, были на подъеме в этот момент — что «Ростов», что ЦСКА. Поэтому матчи так сложились.
— То есть «Балтика» и дальше будет стабильно набирать очки, держаться вверху?
— Думаю, так и будет.
— С учетом такого успешного старта «Балтика» может сейчас скорректировать задачи в сторону борьбы за более высокие места?
— Нет. Я уже говорил, что корректировать задачи мы будем с наступлением зимней паузы в РПЛ. Соберемся, проведем заседания совета директоров, попечительского совета. И, исходя из той ситуации, которая будет на момент окончания первой части сезона, станем корректировать задачи. Или не будем.
— То есть возможно более масштабное усиление в случае корректировки задачи в сторону более высоких мест?
— Возможно это или невозможно, говорить пока неправильно. До перерыва еще больше двух месяцев, поэтому что-то заранее говорить некорректно.
Алексей Фомин