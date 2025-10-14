Ричмонд
«Локомотив» предъявил требования к обанкротившимся «Химкам»

Московский «Локомотив» предъявил требования к обанкротившимся «Химкам».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки», которое рассматривает арбитражный суд Московской области, предъявил требования к признанному банкротом подмосковному клубу, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление АО «ФК “Локомотив” “об установлении размера требований кредиторов” поступило в суд 13 октября, оно пока не рассмотрено. В материалах дела пока не уточняется размер этих требований, указанный в заявлении.

Ранее требования к подмосковному клубу на сумму более 77 миллионов рублей предъявил петербургский «Зенит». Заявление «Зенита» пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины в установленном порядке.

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих “Эксперт”.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности.