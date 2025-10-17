Ричмонд
Матч-центр
Акинфеев не сыграет с «Локомотивом», сообщили в ЦСКА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит завтрашний матч 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Источник: Sport24

39-летний Акинфеев получил травму в матче со «Спартаком» (3:2) 5 октября. Вратарь покинул поле на 60‑й минуте. Позднее стало известно, что Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против “Локомотива”, — сообщил журналисту Ивану Карпову руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов.

Таким образом, в воротах ЦСКА в предстоящем дерби с «Локомотивом» сыграет Владислав Тороп.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
