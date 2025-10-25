Даниил Фомин: «Еще идет притирка тренера к команде и команды к тренеру»

В предстоящем 13-м туре чемпионата России по футболу центральным матчем будет противостояние в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет московское «Динамо». В составе гостей не сыграет их капитан Даниил Фомин, получивший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Между тем в «Пути регионов» Кубка России успешно выступает Дмитрий Фомин, отец Даниила. Он работает главным тренером любительского клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края. Его команда сенсационно дошла до шестого раунда турнира, обыграв в прошлой стадии крепкого середняка первой лиги, новороссийский «Черноморец» (2:1).
В интервью «Известиям» Даниил Фомин прокомментировал успехи отца, оценил результаты команды в этом сезоне и объяснил, почему в первые полгода при Карпине «Динамо» идет в чемпионате России лишь на восьмом месте.
— Для «Динамо» было крайне принципиально не вылететь в «Путь регионов» в Кубке России?
— Конечно, было важно остаться в «Пути РПЛ». У нас вообще сейчас такой период, когда нужно постоянно добиваться побед. Радует, что в матче с «Крыльями» добились хорошей победы и заслуженно выиграли. Теперь готовимся к «Зениту».
— Если бы попали в «Путь регионов», то у вас был бы шанс пересечься со своим отцом, под руководством которого «Кубань Холдинг» уже до шестого раунда дошла. Хотели бы сыграть против него в Кубке?
— Отец пусть проходит дальше, а там посмотрим, как сложится (улыбается). Он со своей командой сейчас здорово выступает. Надеюсь, матч с «Черноморцем» был не последний для них выигранный в Кубке. Приезжайте 29 октября на их матч с «Торпедо». Я тоже постараюсь там быть и поболеть за отца — пусть он побеждает.
— Как думаете, у него есть шанс на победу?
— Да тут нет смысла думать — всё покажет игра. От них никто не ждал, что они вообще дойдут до такой стадии. Почему бы им еще раз не удивить публику. Во всяком случае, я знаю, что отец и его команда сделают всё, чтобы еще раз победить.
— Видите шансы «Динамо» набрать очки по итогам ближайшего матча с «Зенитом»?
— Хорошие. А почему мы не можем это сделать?
— Там вы не будете играть. Это разве не проблема?
— Вообще нет. Я уверен, что команда будет хорошо готова к этому матчу. Конечно, обидно, что мне не удастся сыграть из-за дисквалификации. Но у нас хорошая команда, сильные футболисты, поэтому не сомневаюсь, что «Динамо» даст бой «Зениту».
— С чем связываете плохие результаты «Динамо» по итогам первых 12 туров чемпионата?
— Наверно, всё равно еще идет какая-то притирка тренера к команде, команды к тренеру. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и результат был лучше. Но пока всё складывается так, как есть. Тем не менее уверен, что скоро ситуация наладится и всё будет хорошо.
— В связи с совмещением Карпиным работы в «Динамо» и сборной во время пауз на игры национальных команд сказывается его отсутствие в клубе?
— Мне кажется, никак не сказывается.
— Понятно, что вы уже не один год работали с Карпиным в сборной, но внутри «Динамо» команда еще привыкает к его требованиям?
— Тут дело не только в требованиях главного тренера. Есть много факторов, влияющих на результат. Каждому из нас надо поправить командную игру и двигаться вперед.
— Как отреагировали на уход Дмитрия Гафина?
— Для команды и меня в том числе это было удивлением. Дмитрий Александрович очень много сделал для «Динамо», для всех нас — футболистов, персонала. Поэтому ему только слова благодарности за всё. Мы всегда с ним на связи.
— Со сменившим его Александром Ивлевым уже познакомились?
— С новым руководством мы еще не так хорошо знакомы. Но уверен, что будем все вместе идти вперед к цели.
Алексей Фомин