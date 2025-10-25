Ричмонд
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

Подопечные Джонатана Альбы сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 25 октября. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитым мячом в составе «Ростова» отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками.

В следующем туре РПЛ «Ростов» примет тольяттинский «Акрон». «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встречи пройдут 1 ноября.

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8828 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Голы
Ростов
Роналдо
(Илья Вахания)
35′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78′
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
88′
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
90+4′
7
Роналдо
76′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
72′
58
Даниил Шанталий
99
Тимур Сулейманов
56′
19
Хорен Байрамян
77′
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
52′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
69′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
88′
47
Никита Глушков
21
Абдулпаша Джабраилов
46′
25
Гамид Агаларов
16
Уссем Мрезиг
89′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
9
Ражаб Магомедов
11
Миро
89′
53
Шамиль Гаджиев
Статистика
Ростов
Динамо Мх
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
4
Угловые
1
4
Фолы
18
22
Офсайды
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти