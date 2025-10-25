«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками.