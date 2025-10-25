ТАСС, 25 октября. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитым мячом в составе «Ростова» отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками.
В следующем туре РПЛ «Ростов» примет тольяттинский «Акрон». «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встречи пройдут 1 ноября.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8828 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Голы
Ростов
Роналдо
(Илья Вахания)
35′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78′
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
88′
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
90+4′
7
Роналдо
76′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
72′
58
Даниил Шанталий
99
Тимур Сулейманов
56′
19
Хорен Байрамян
77′
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
52′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
69′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
88′
47
Никита Глушков
21
Абдулпаша Джабраилов
46′
25
Гамид Агаларов
16
Уссем Мрезиг
89′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
9
Ражаб Магомедов
11
Миро
89′
53
Шамиль Гаджиев
Статистика
Ростов
Динамо Мх
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
4
Угловые
1
4
Фолы
18
22
Офсайды
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
