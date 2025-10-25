Ричмонд
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. «Крылья Советов» занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Магомед Адиев
Голы
ЦСКА
Матвей Лукин
(Иван Обляков)
72′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
55′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
62′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Алеррандро
81′
8
Артем Шуманский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
90+2′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
15
Николай Рассказов
56′
89′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
26′
77′
7
Вадим Раков
26
Джимми Марин
77′
91
Владимир Игнатенко
77
Ильзат Ахметов
2′
81′
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
71′
81′
19
Иван Олейников
Статистика
ЦСКА
Крылья Советов
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
5
2
Угловые
6
4
Фолы
11
19
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти