В ЦСКА объяснили, как обыграли «Крылья Советов»

«Чтобы выиграть такой матч, нужно сделать очень многое. Нельзя всегда побеждать, забивая по три-четыре мяча. “Крылья” обычно прессингуют на чужой половине поля, но сегодня они оборонялись вдесятером на 25 метрах у своих ворот. Это был крайне сложный матч, нам надо было побеждать, очки в таких матчах стоят в два раза дороже. В таких сложных играх нужно побеждать, я очень рад, что нам удалось это сделать», — заявил Челестини.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11 строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Фабио Челестини
Магомед Адиев
Матвей Лукин
(Иван Обляков)
72′
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
55′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
62′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Алеррандро
81′
8
Артем Шуманский
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
90+2′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
15
Николай Рассказов
56′
89′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
26′
77′
7
Вадим Раков
26
Джимми Марин
77′
91
Владимир Игнатенко
77
Ильзат Ахметов
2′
81′
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
71′
81′
19
Иван Олейников
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
