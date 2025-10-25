Ричмонд
В ЦСКА объяснили, как обыграли «Крылья Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что очень доволен итоговым успехом, несмотря на не слишком яркую игру. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Чтобы выиграть такой матч, нужно сделать очень многое. Нельзя всегда побеждать, забивая по три-четыре мяча. “Крылья” обычно прессингуют на чужой половине поля, но сегодня они оборонялись вдесятером на 25 метрах у своих ворот. Это был крайне сложный матч, нам надо было побеждать, очки в таких матчах стоят в два раза дороже. В таких сложных играх нужно побеждать, я очень рад, что нам удалось это сделать», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11 строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Магомед Адиев
Голы
ЦСКА
Матвей Лукин
(Иван Обляков)
72′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
55′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
62′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Алеррандро
81′
8
Артем Шуманский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
90+2′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
15
Николай Рассказов
56′
89′
9
Алексей Сутормин
11
Амар Рахманович
26′
77′
7
Вадим Раков
26
Джимми Марин
77′
91
Владимир Игнатенко
77
Ильзат Ахметов
2′
81′
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
71′
81′
19
Иван Олейников
Статистика
ЦСКА
Крылья Советов
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
5
2
Угловые
6
4
Фолы
11
19
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти