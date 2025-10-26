Акинфеев рассказал о знакомстве с легендарным советским актером

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
3.71
X
2.49
П2
2.48
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
10.70
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.58
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
4.06
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.07
П2
1.78
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.74
П2
4.16
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.44
П2
4.45
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.61
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.19
П2
2.90
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.60
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.22
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.10
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.14
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Акинфеев рассказал о знакомстве с легендарным советским актером

Акинфеев заявил, что знакомство с актером Куравлевым стоит для него особняком.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Капитан футбольного клуба ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев в автобиографической книге рассказал о том, что знакомство с актером Леонидом Куравлевым, который был болельщиком армейцев, стоит для него особняком.

Куравлев — народный артист РСФСР. Он известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», и многих других. Куравлев скончался в январе 2022 года на 86-м году жизни.

«B моей жизни случались знакомства, которые всегда будут стоять особняком. Одно из них — с Леонидом Куравлевым. Я всегда обожал смотреть российскую комедийную классику, и фильм “Афоня” с Куравлевым в главной роли стоял в моем виртуальном списке лучших отечественных кинолент одним из первых. Не вспомню уже, в какой именно момент своей футбольной карьеры я узнал, что Леонид Вячеславович всю свою сознательную жизнь болел за ЦСКА, но когда в клубе появился собственный канал CSKA-TV, мне пришло в голову пригласить Куравлева на футбол. Интересно же было показать, как великий актер, великий человек сидит на трибуне, куда, возможно, выбирался только в какие-то совсем давние времена, и болеет за нас. А кроме того, мне очень хотелось познакомиться с актером лично», — написал Акинфеев.

«Виртуально мы, можно сказать, были знакомы и раньше. В октябре 2006-го ЦСКА играл в Ирландии, и как раз в те дни Куравлеву исполнялось 70 лет. Мне так сильно захотелось поздравить его с этой датой, что каким-то образом я сумел раздобыть телефонный номер, понимая, что вряд ли осмелюсь его набрать. А получилось все до банального просто: нам удалось связаться с кем-то из детей Леонида Вячеславовича, они же сообщили, что передали просьбу отцу и он ждет моего звонка, позвонил, и по голосу понятно — человек реально обрадовался такому поздравлению. Мы даже проговорили какое-то время о футболе. При этом я понимал, что у нас слишком большая разница в возрасте, что с моей стороны было бы не слишком правильно лезть в чужую жизнь, задавать какие-то глупые, тупые вопросы, которые могут банально не понравиться человеку. То есть помнил о субординации и старательно держал дистанцию», — продолжил капитан ЦСКА.

Вратарь отметил, что в последствии Куравлев принял приглашение посетить домашний стадион «красно-синих». «Мы не только сумели пообщаться, но даже записали с ним какое-то поздравительное видеообращение. До этого я читал какие-то интервью Куравлева, и у меня сложилось впечатление, что характерами мы очень с ним похожи. Он никогда не был любителем собственной популярности, лишний раз никуда не выходил, не принимал участия в тусовках, не выпячивал себя. Возможно, как раз поэтому между нами быстро сложились по-настоящему дружеские отношения. Несколько раз мы встречались в Москве возле Каменного моста — там был небольшой и очень уютный ресторанчик, а Леонид Вячеславович жил напротив в знаменитом Доме на набережной, том самом, где располагается Театр эстрады», — резюмировал Акинфеев.