Акинфеев рассказал о знакомстве с легендарным советским актером

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Капитан футбольного клуба ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев в автобиографической книге рассказал о том, что знакомство с актером Леонидом Куравлевым, который был болельщиком армейцев, стоит для него особняком.
Куравлев — народный артист РСФСР. Он известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», и многих других. Куравлев скончался в январе 2022 года на 86-м году жизни.
«B моей жизни случались знакомства, которые всегда будут стоять особняком. Одно из них — с Леонидом Куравлевым. Я всегда обожал смотреть российскую комедийную классику, и фильм “Афоня” с Куравлевым в главной роли стоял в моем виртуальном списке лучших отечественных кинолент одним из первых. Не вспомню уже, в какой именно момент своей футбольной карьеры я узнал, что Леонид Вячеславович всю свою сознательную жизнь болел за ЦСКА, но когда в клубе появился собственный канал CSKA-TV, мне пришло в голову пригласить Куравлева на футбол. Интересно же было показать, как великий актер, великий человек сидит на трибуне, куда, возможно, выбирался только в какие-то совсем давние времена, и болеет за нас. А кроме того, мне очень хотелось познакомиться с актером лично», — написал Акинфеев.
«Виртуально мы, можно сказать, были знакомы и раньше. В октябре 2006-го ЦСКА играл в Ирландии, и как раз в те дни Куравлеву исполнялось 70 лет. Мне так сильно захотелось поздравить его с этой датой, что каким-то образом я сумел раздобыть телефонный номер, понимая, что вряд ли осмелюсь его набрать. А получилось все до банального просто: нам удалось связаться с кем-то из детей Леонида Вячеславовича, они же сообщили, что передали просьбу отцу и он ждет моего звонка, позвонил, и по голосу понятно — человек реально обрадовался такому поздравлению. Мы даже проговорили какое-то время о футболе. При этом я понимал, что у нас слишком большая разница в возрасте, что с моей стороны было бы не слишком правильно лезть в чужую жизнь, задавать какие-то глупые, тупые вопросы, которые могут банально не понравиться человеку. То есть помнил о субординации и старательно держал дистанцию», — продолжил капитан ЦСКА.
Вратарь отметил, что в последствии Куравлев принял приглашение посетить домашний стадион «красно-синих». «Мы не только сумели пообщаться, но даже записали с ним какое-то поздравительное видеообращение. До этого я читал какие-то интервью Куравлева, и у меня сложилось впечатление, что характерами мы очень с ним похожи. Он никогда не был любителем собственной популярности, лишний раз никуда не выходил, не принимал участия в тусовках, не выпячивал себя. Возможно, как раз поэтому между нами быстро сложились по-настоящему дружеские отношения. Несколько раз мы встречались в Москве возле Каменного моста — там был небольшой и очень уютный ресторанчик, а Леонид Вячеславович жил напротив в знаменитом Доме на набережной, том самом, где располагается Театр эстрады», — резюмировал Акинфеев.