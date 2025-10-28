В ЦСКА не удивились началу работы Мовсесьяна в «Спартаке»

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского «Спартака» не удивило генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.
16 октября пресс-служба «Спартака» сообщила о назначении Мовсесьяна. Специалист с 2012 по 2024 год работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.
«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно. А переход из ЦСКА в “Спартак” давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», — сказал Бабаев.
Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака». В период игровой карьеры он выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», владивостокский клуб «Луч-Энергия», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении.