Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.00
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.85
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

В ЦСКА не удивились началу работы Мовсесьяна в «Спартаке»

Специалист, работавший в ЦСКА с 2012 по 2024 год, был назначен заместителем генерального директора красно-белых.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского «Спартака» не удивило генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.

16 октября пресс-служба «Спартака» сообщила о назначении Мовсесьяна. Специалист с 2012 по 2024 год работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.

«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно. А переход из ЦСКА в “Спартак” давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», — сказал Бабаев.

Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака». В период игровой карьеры он выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», владивостокский клуб «Луч-Энергия», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении.