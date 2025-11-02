Ричмонд
Хуже быть не может: «Спартак» Станковича попал под «быков» в Краснодаре

«Краснодар» в родных стенах взял верх над «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и не только сохранил лидерство в нашем чемпионате, но и, похоже, поставил точку в «красно-белом» приключении главного тренера москвичей Деяна Станковича. РИА Новости Спорт — о новом провале спартаковцев, в очередной раз разочаровавших своей блеклой игрой.

Источник: Спорт РИА Новости

Серб балансирует на грани

Несмотря на то, что «красно-белые» проводят удручающую осень, боссы «народной команды» все еще не уволили Деяна Станковича. Хотя было за что: шесть побед в 13 турах, поражения от ЦСКА и «Локомотива», разница забитых и пропущенных мячей 21−18. Впрочем, в прошлом туре спартаковцы обыграли оренбуржцев и вопреки инсайдам по будущему рулевого москвичей сорвали (или отсрочили) главную отставку сезона.

А как дела у действующих чемпионов? Они лидируют в турнирной таблице и сегодня могли еще сильнее оторваться от преследователей, ведь шедший вторым «Локомотив» накануне потерпел первое поражение в сезоне и вылетел из топ-3. Значит, открывшийся явным фаворитом «Краснодар» в случае воскресного успеха мог бы укрепиться на первой строчке и продлить победную серию в РПЛ до четырех побед кряду.

Интересная статистика: в прошлом сезоне РПЛ команды обменялись разгромными гостевыми победами — оба раза по 0:3 на табло. Также упомянем, что с 2017 года, когда «Спартак» становился чемпионом России в последний раз, москвичи ни разу (!) не обыгрывали действующих победителей национального первенства.

Отметим, что предвкушение матча омрачил крайне неприятный инцидент: неизвестные разбили стекло автобуса, на котором «красно-белые» добирались на матч. К счастью, никто из игроков гостей не пострадал и менять стартовый состав Станковичу не пришлось.

Никакой пощады от «быков»

«Спартак» пропустил очень быстро. Не прошло и десяти минут, как Джон Кордоба после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного пробил Александра Максименко. Но судья Кирилл Левников вмешался в эпизод и взятие ворот отменил из-за офсайда. Но на 18-й минуте видеоповтор «красно-белым» на помощь уже не пришел. Виктор Са навесил на Лукаса Оласу, который головой пробил в ближнюю штангу. Мяч отлетел в штрафную — по нему промахнулся Кордоба, но не Александр Черников, открывший счет. Отвратительная игра защиты гостей.

И в какое же бешенство пришел Станкович! Непонятно, что так возмутило серба, однако тренеру для начала пришлось показать желтую карточку.

Две минуты спустя за «Спартак» сыграла крестовина. Любой стандарт у ворот Максименко приводил к опасным моментам. Но все же попадание Черникова так и осталось единственным выстрелом в створ ворот москвичей на 45 минут. «Красно-белые» вообще никак не тревожили Станислава Агкацева и закончили стартовый тайм без моментов.

После перерыва стало интереснее

«Спартак» наконец решил напрячь оборону хозяев: Пабло Солари проверил голкипера ударом в ближний угол — Агкацев сложился и выручил. Минутами ранее красиво сыграл Максименко, достав мяч из-под перекладины.

И только показалось, что «Спартак» включился, как «быки» удвоили преимущество на 59-й минуте. Защита «красно-белых» в безобиднейшей ситуации потеряла мяч под прессингом — мяч оказался у Сперцяна, который угодил в перекладину, а на добивании первым оказался Кордоба. Конкретный «привоз» похоронил шансы гостей на спасение.

Бесконечные потери продолжали поражать… Эти защитники вообще играли раньше друг с другом? Хорошо, что третий не пропустили — после удара Кордобы отличное спасение удалось Максименко, переведшему мяч в штангу. Четыре попадания в каркас ворот за матч!

Хотя оставалось еще полчаса встречи, и при большом желании команда Станковича могла зацепиться за ничью. И шансы были — интрига все-таки появилась. Сначала была вторая желтая карточка и удаление Кордобы. Осмелевший «Спартак» на последних минутах пошел в нападение и даже отыграл один мяч! Ливай Гарсия высоко выпрыгнул и забил головой, а «Краснодар» остался вдевятером после второй желтой Дугласа Аугусто.

Вот только времени после этого осталось всего ничего. Матч «красно-белые» заканчивали в обороне после серии угловых у своих ворот и подобием навала с Максименко в чужой штрафной.

Настоящая драма!

Оставшийся вдевятером «Краснодар» дотерпел до финального свистка. «Быки» после валидольной, но такой яркой победы набрали 32 очка и остались в лидерах чемпионата России. Впереди у игроков Мурата Мусаева тяжелейший выезд в Калининград к невероятной «Балтике». По «Спартаку» (22) и говорить нечего: остались москвичи на шестой строчке… Но, уверены, что со дня на день останутся без главного тренера. То, что сегодня показали «красно-белые», станет приговором для Станковича и ознаменует начало поисков нового «спасителя» великого российского клуба.

Иван Орехов

