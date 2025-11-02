Хуже быть не может: «Спартак» Станковича попал под «быков» в Краснодаре

Оставшийся вдевятером «Краснодар» дотерпел до финального свистка. «Быки» после валидольной, но такой яркой победы набрали 32 очка и остались в лидерах чемпионата России. Впереди у игроков Мурата Мусаева тяжелейший выезд в Калининград к невероятной «Балтике». По «Спартаку» (22) и говорить нечего: остались москвичи на шестой строчке… Но, уверены, что со дня на день останутся без главного тренера. То, что сегодня показали «красно-белые», станет приговором для Станковича и ознаменует начало поисков нового «спасителя» великого российского клуба.