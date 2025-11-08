ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
4.06
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.30
П2
1.91
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
5
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.90
П2
2.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.05
П2
7.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.50
П2
1.60
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
1.70
П2
13.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.45
П2
8.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
94.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.90
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ

Футболисты московского ЦСКА обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ТАСС

Единственный гол забил Кирилл Глебов (75-я минута).

На счету 19-летнего Глебова уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне-2016/17 (шесть голов), сообщает Opta.

ЦСКА набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) свой матч 15-го тура проведет 9 ноября. «Динамо» с 14 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», махачкалинцы днем позже на выезде встретятся со столичным «Динамо».

В параллельном матче 15-го тура «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Фабио Челестини
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Матия Попович)
76′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
3
Имадеддин Аззи
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
69′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
88′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
70′
7
Хазем Мастури
25
Гамид Агаларов
46′
11
Миро
90′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
90′
17
Кирилл Глебов
90′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
9
Алеррандро
71′
20
Матия Попович
Статистика
Динамо Мх
ЦСКА
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
2
Угловые
7
6
Фолы
13
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти