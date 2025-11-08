ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ

Единственный гол забил Кирилл Глебов (75-я минута).
На счету 19-летнего Глебова уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне-2016/17 (шесть голов), сообщает Opta.
ЦСКА набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) свой матч 15-го тура проведет 9 ноября. «Динамо» с 14 очками расположилось на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 22 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», махачкалинцы днем позже на выезде встретятся со столичным «Динамо».
В параллельном матче 15-го тура «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.
Хасанби Биджиев
Фабио Челестини
Кирилл Глебов
(Матия Попович)
76′
39
Тимур Магомедов
3
Имадеддин Аззи
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
69′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
88′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
70′
7
Хазем Мастури
25
Гамид Агаларов
46′
11
Миро
90′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
90′
17
Кирилл Глебов
90′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
9
Алеррандро
71′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
