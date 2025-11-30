«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти

Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ростовом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.
Счет на третьей минуте открыл Дмитрий Баринов с передачи Алексея Батракова.
Хозяева ответили голом Ильи Вахании.
Победный мяч с пенальти забил Николай Комличенко, который с 2021 года до лета 2025-го играл в «Ростове». Он не праздновал гол в ворота бывшей команды.
Еще один гол гостей на 77-й минуте забил Жерзино Ньямси после розыгрыша углового.
В компенсированное время у хозяев Алексей Миронов не реализовал пенальти.
У «Ростова» три поражения в четырех последних матчах турнира, 18 очков и 10-е место в таблице. «Локомотив» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку вместо «Зенита», который свой матч тура проведет позднее.
В 18-м туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», а «Локомотив» 7 декабря встретится на выезде с «Сочи».
Джонатан Альба
Михаил Галактионов
Илья Вахания
(Роналдо)
20′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
3′
Николай Комличенко
41′
Жерзино Ньямси
77′
Алексей Миронов
90+2′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
51′
64′
87
Андрей Лангович
99
Тимур Сулейманов
63′
74′
9
Мохаммад Мохеби
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
90+2′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
74′
9
Сергей Пиняев
27
Николай Комличенко
63′
10
Дмитрий Воробьев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти