«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти

Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.85
П2
3.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.30
П2
1.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.20
П2
2.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.10
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.05
П2
10.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
8.75
П2
100.00
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.22
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.49
П2
4.05
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.04
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.56
X
5.52
П2
1.43
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти

Матч в Ростове-на-Дону закончился со счетом 1:3. У гостей забили Баринов, Комличенко и Ньямси. У «Ростова» отличился Вахания, а Миронов не реализовал пенальти в концовке.

Источник: Телеграм-канал ФК «Ростов»

Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ростовом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.

Счет на третьей минуте открыл Дмитрий Баринов с передачи Алексея Батракова.

Хозяева ответили голом Ильи Вахании.

Победный мяч с пенальти забил Николай Комличенко, который с 2021 года до лета 2025-го играл в «Ростове». Он не праздновал гол в ворота бывшей команды.

Еще один гол гостей на 77-й минуте забил Жерзино Ньямси после розыгрыша углового.

В компенсированное время у хозяев Алексей Миронов не реализовал пенальти.

У «Ростова» три поражения в четырех последних матчах турнира, 18 очков и 10-е место в таблице. «Локомотив» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку вместо «Зенита», который свой матч тура проведет позднее.

В 18-м туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», а «Локомотив» 7 декабря встретится на выезде с «Сочи».

Ростов
1:3
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Михаил Галактионов
Голы
Ростов
Илья Вахания
(Роналдо)
20′
Локомотив
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
3′
Николай Комличенко
41′
Жерзино Ньямси
77′
Нереализованные пенальти
Ростов
Алексей Миронов
90+2′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
10
Кирилл Щетинин
51′
64′
87
Андрей Лангович
99
Тимур Сулейманов
63′
74′
9
Мохаммад Мохеби
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
90+2′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
74′
9
Сергей Пиняев
27
Николай Комличенко
63′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
Ростов
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
3
6
Угловые
2
4
Фолы
16
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти