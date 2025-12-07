Мойзес сообщил, что футболист Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес

Мойзес на 11-й минуте открыл счет, а на 68-й был удален с поля после второй желтой карточки. «Я считаю что [Кирилл] Левников — хороший судья, но сегодня не лучший день у него. В первые пять минут Диего Коста попал в [Кирилла] Глебова перед резервным арбитром, не дал ничего, а в моем эпизоде дал красную карточку. Немного потерял управление игрой, как по мне», — считает защитник ЦСКА.