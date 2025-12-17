Ричмонд
Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об уровне РПЛ

В интервью пресс-службе клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Пари НН» главный тренер волжской команды, белорусский специалист Алексей Шпилевский прокомментировал текущий уровень отечественного чемпионата.

Источник: РИА "Новости"

«Я вижу российский чемпионат очень-очень сильным, очень-очень качественным. Конечно, не хватает еврокубков, думаю, для всех клубов. Но в целом я вижу как шаг вперёд, и я стараюсь здесь то, что мне предоставлено, из этих условий, которые здесь мы имеем, максимально выжать», — рассказал 37-летний Шпилевский.

Белорусский тренер возглавил нижегородцев в июне 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2027/2028. В текущем розыгрыше РПЛ-2025/2026 «Пари НН» набрал 14 очков за 18 матчей и до весеннего рестарта занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

29 ноября в беседе с «Чемпионатом» советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил сомнение, что «Пари НН» во главе со Шпилевским сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе.

13 декабря Telegram-канал «МЯЧ RU» сообщил, что нижегородский клуб может получить от ФИФА запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед полузащитником сборной Ямайки Реналдо Сефасом.