Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.71
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.37
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.35

Генич рассказал, что «оттолкнуло» Станковича от игроков «Спартака»

Российский спортивный журналист и телекомментатор Константин Генич рассказал в эфире YouTube-канала «О, родной футбол!», почему экс-главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович утратил контроль над подопечными.

Источник: Спорт-Экспресс

«Насколько я слышал, он очень, скажем так, некорректно обращался к игрокам. Может быть, с высоты своего опыта и своих игровых качеств. Он говорил: “Ты кто вообще? Что ты делаешь, как ты здесь оказался? Ты ни подать, ни принять не можешь”. И вот мне кажется, что это его очень сильно оттолкнуло от команды», — заявил Генич.

47-летний «Дракон», как принято называть Станковича, работал с «народной командой» в период с июня 2024 года по ноябрь 2025 года. На текущий момент временно исполняющим главного тренера «Спартака» является Вадим Романов.

После 18 сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «красно-белые» набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

14 декабря издание SportSport сообщило, что Станкович может вновь возглавить клуб Суперлиги Сербии «Црвена звезда», с которым уже сотрудничал ранее, в период с декабря 2019 года по август 2022 года. При этом отмечено, что фанаты «красно-белых», «Делие», категорически против прихода Станковича вместо действующего наставника «звездашей» Владана Милоевича.