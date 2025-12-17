Генич рассказал, что «оттолкнуло» Станковича от игроков «Спартака»

«Насколько я слышал, он очень, скажем так, некорректно обращался к игрокам. Может быть, с высоты своего опыта и своих игровых качеств. Он говорил: “Ты кто вообще? Что ты делаешь, как ты здесь оказался? Ты ни подать, ни принять не можешь”. И вот мне кажется, что это его очень сильно оттолкнуло от команды», — заявил Генич.
47-летний «Дракон», как принято называть Станковича, работал с «народной командой» в период с июня 2024 года по ноябрь 2025 года. На текущий момент временно исполняющим главного тренера «Спартака» является Вадим Романов.
После 18 сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «красно-белые» набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
14 декабря издание SportSport сообщило, что Станкович может вновь возглавить клуб Суперлиги Сербии «Црвена звезда», с которым уже сотрудничал ранее, в период с декабря 2019 года по август 2022 года. При этом отмечено, что фанаты «красно-белых», «Делие», категорически против прихода Станковича вместо действующего наставника «звездашей» Владана Милоевича.