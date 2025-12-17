Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.53
П2
11.25
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.27

Селюк: с Артигой «Рубин» вернётся в чемпионские времена

В разговоре с порталом «Чемпионат» российский футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиент, испанский специалист Франк Артига, был бы готов стать наставником клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Рубин».

Источник: Metaratings.ru

«Рубин» пока не связывался с нами по поводу приглашения Франка Артиги. Я даже новостей об отставке Рахимова ещё не видел, а это ведь не работает так быстро. Но Франк был бы готов возглавить «Рубин», и это было бы очень грамотным решением клуба. Если это случится, эра спокойствия топ-клубов закончится, а «Рубин» вернётся в чемпионские времена", — рассказал Селюк.

17 декабря в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил решение совета директоров «рубиновых» об увольнении действующего главного тренера клуба из Казани Рашида Рахимова. 49-летний Артига, который на текущий момент является рулевым команды Жираболы Анголы «Петру Атлетику», был назван в качестве одного из кандидатов.

Российскому любителю футбола Артига известен по работе с московской «Родиной» и «Химками». 26 июля в комментарии «Спорт-Экспрессу» испанец сообщил, что хотел бы в ближайшем будущем вновь поработать в российской команде.

По результатам 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» с 23 набранными очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.