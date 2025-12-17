Селюк: с Артигой «Рубин» вернётся в чемпионские времена

«Рубин» пока не связывался с нами по поводу приглашения Франка Артиги. Я даже новостей об отставке Рахимова ещё не видел, а это ведь не работает так быстро. Но Франк был бы готов возглавить «Рубин», и это было бы очень грамотным решением клуба. Если это случится, эра спокойствия топ-клубов закончится, а «Рубин» вернётся в чемпионские времена", — рассказал Селюк.
17 декабря в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил решение совета директоров «рубиновых» об увольнении действующего главного тренера клуба из Казани Рашида Рахимова. 49-летний Артига, который на текущий момент является рулевым команды Жираболы Анголы «Петру Атлетику», был назван в качестве одного из кандидатов.
Российскому любителю футбола Артига известен по работе с московской «Родиной» и «Химками». 26 июля в комментарии «Спорт-Экспрессу» испанец сообщил, что хотел бы в ближайшем будущем вновь поработать в российской команде.
По результатам 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» с 23 набранными очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.