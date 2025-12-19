Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.70
П2
5.48
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.31
П2
4.18
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2

Спортивный директор «Балтики» о зимнем окне: «Не будем устраивать распродажу, нет цели греться на денежках. Но трансферы на выход возможны, 6−7 игроков котируются на рынке»

Директор «Балтики»: готовы к уходу некоторых игроков в зимнее окно.

Источник: Спорт-Экспресс

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— Какие идеи у вас на зиму?

— Мы не будем устраивать распродажу, нет цели греться на денежках. Но нужно понимать, что у кого-то есть отступные, у кого-то — желание поиграть на более высоком уровне. Если нам поступит предложение, которое устроит и «Балтику», и игрока, мы его рассмотрим.

Трансферы на выход возможны. Шесть-семь игроков сейчас котируются на рынке — и не только на российском. Все должны понимать: если при хорошем предложении мы не отпустим игрока, обязаны ему что-то дать. Это открытие ящика Пандоры: одному даем повышенную зарплату или какой-то бонус, за ним к нам потянутся остальные.

Мы готовы к уходу некоторых игроков: у нас уже есть потенциальные кандидаты на позиции, которые могут опустеть. Вместе с тем нет никакой гарантии, что весной сыграем еще лучше и займем как минимум пятое место, если никого не продадим.

— На какое-то повышение зарплаты лидерам «Балтика» готова?

— Да. Мы ведем переговоры с несколькими игроками — в том числе, чтобы повысить сумму их отступных.

— На каком месте по зарплатам сейчас «Балтика»?

— Думаю, где-то десятое-четырнадцатое место, — сказал Маргарян в интервью Спортсу".

Балтика
2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Магомед Адиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
18′
Брайан Александр Хиль
(Николай Титков)
22′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
52′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
23
Мингиян Бевеев
46′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
62′
42
Владислав Поспелов
19
Сергей Пряхин
46′
14
Стефан Ковач
10
Илья Петров
61′
8
Андрей Мендель
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
26
Джимми Марин
14
Михайло Баньяц
77′
15
Николай Рассказов
82′
33
Алексей Лысов
19
Иван Олейников
23′
18
Иван Лепский
67′
8
Максим Витюгов
90+5′
77
Ильзат Ахметов
67′
91
Владимир Игнатенко
6
Сергей Бабкин
23′
10
Владимир Хубулов
71′
Статистика
Балтика
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
6
2
Угловые
2
0
Фолы
14
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти