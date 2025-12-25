Ловчев назвал двух подходящих кандидатов на пост главного тренера «Спартака»: «А все остальные — такая мутотень!»

Ранее появилась информация, что испанский специалист, который руководит кипрским «Пафосом», является главным кандидатом на то, чтобы возглавить московскую команду. Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери.
— Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?
— Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные — такая же мутотень! — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».
«Спартак» после 18 туров с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков.