Денис Соловьев: Букмекерские деньги не служат триггером развития отрасли

— Честно говоря, я так на это никогда не смотрел. Это ведь немножко разные вещи. Вы задаете вопрос, как новые правила игры повлияют на что? На количество денег в футболе? Наверное, повлияют. Но для меня наличие букмекерских денег или их отсутствие не является триггером развития или неразвития отрасли. Отрасль должна развиваться безотносительно того, есть в ней букмекерские деньги или нет. Да, хорошо, когда они есть, вкладываются, и это способствует развитию. Но предположим, что их не будет. Что тогда после этого?