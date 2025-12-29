Денис Соловьев: Букмекерские деньги не служат триггером развития отрасли

Российский футбольный союз (РФС) может внести в регламент дополнительные санкции в отношении клубов в виде снятия очков за просроченные задолженности по оплатам трансферов игроков и выплатам агентам. Об этом заявил после недавнего заседания исполкома РФС Александр Дюков. Логику возможных санкций в отношении клубов «Известиям» объяснил вице-президент союза, заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» и председатель Федерации футбола Московской области Денис Соловьев.
«ФИФА и УЕФА не будут идти впереди других федераций»
— Возможное снятие очков с клубов за просроченные задолженности вы считаете адекватным наказанием?
— Ну, а разве нормально брать на себя обязательства, которые не можешь выполнить? Как человек, который работает в бизнесе, могу сказать, что ненормально. Либо клуб не берет на себя невыполнимые финансовые обязательства, либо он должен быть готов к наказанию за это.
— Верите в разбан наших команд в новом, 2026 году?
— Я уверен, что ФИФА и УЕФА не будут идти впереди других крупных международных федераций, вроде хоккея и баскетбола. Дай бог, чтобы я ошибался. Но не верю в это.
— Даже после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям начать допускать юниоров, после того как в ноябре россиян впервые с 2022 года допустили до международных соревнований в командном виде спорта водном поло?
— Повторюсь, дай бог мне ошибиться, но думаю, что, пока не будет геополитической разрядки, сильных изменений не произойдет.
— Даже по юношам? Все-таки УЕФА еще в 2023 году вроде бы допустил наши сборные не старше 17 лет до соревнований, но они до сих пор там не играют. Допускаете, что хотя бы в этом плане будут изменения в новом году?
— Ключевое слово в вашем вопросе «вроде бы». Я думаю, есть два сценария. Первый, при котором геополитическая ситуация меняется. Второй, при котором геополитическая ситуация не меняется. Если ничего меняться не будет, то я не верю, что до чемпионата мира что-то произойдет.
«Маркетинг будет более агрессивным»
— В последние полгода в некоторых телеграм-каналах появлялись слухи, что «НОВАТЭК» сократит свое сотрудничество с РФС. Насколько они достоверны?
— Есть действующий контракт. До его окончания мы никуда не уходим. Что касается следующего контракта, то будем разговаривать, когда подойдет время. А действующее соглашение разрывать не собираемся и все свои обязательства выполняем. В 2026 году, когда оно истечет, примем решение о том, как будем дальше работать.
— Какова вероятность, что сотрудничество продолжится в тех же объемах, что и сейчас?
— Объем контракта «НОВАТЭК» с РФС много от чего зависит.
— С 1 января 2026 года в России вступит в силу новый закон о налогообложении букмекеров и тотализаторов, которые будут платить в бюджет страны в 60 раз больше, чем раньше. В уходящем году из-за этого было много шуму в футбольной среде. Возглавляемый вами маркетинговый комитет РФС анализировал, насколько теперь снизятся доходы футбольных клубов?
— Все понимают, что это те изменения в правилах игры, которые приведут к определенному переосмыслению стоимости денег внутри отрасли.
— Насколько уйдут вниз доходы клубов после такого?
— Честно говоря, я так на это никогда не смотрел. Это ведь немножко разные вещи. Вы задаете вопрос, как новые правила игры повлияют на что? На количество денег в футболе? Наверное, повлияют. Но для меня наличие букмекерских денег или их отсутствие не является триггером развития или неразвития отрасли. Отрасль должна развиваться безотносительно того, есть в ней букмекерские деньги или нет. Да, хорошо, когда они есть, вкладываются, и это способствует развитию. Но предположим, что их не будет. Что тогда после этого?
— Вы считаете, что жизнь РФС, лиг и клубов от этого не сильно усложнится?
— Эти деньги действительно много пользы приносили для развития футбола. Но если вы меня спрашиваете, как их отсутствие скажется на маркетинге, то маркетинг будет более агрессивным. Более агрессивно будем деньги искать и больше придумывать историй, чтобы привлекать партнеров.
«Наличие частных денег зависит от комбинации факторов»
— Вы возглавляете Федерацию футбола Московской области. Понятно, что не в ваших полномочиях контролировать профессиональный футбол в регионе…
— Вообще не в наших. Даже ни разу не в наших.
— Но у вас на уровне личных наблюдений есть понимание, почему профессиональный футбол в Подмосковье за последнее время тотально деградировал, что в уходящем 2025 году символизировало банкротство «Химок», которые по спортивному принципу должны были сейчас играть в РПЛ?
— Чем подмосковный профессиональный футбол отличается от профессионального футбола во многих других регионах? Тем, что в подмосковных профессиональных клубах нет бюджетных денег. Исходя из этого, возникают те или иные проблемы. А наличие частных денег в футболе… Для этого всегда должна сложиться целая комбинация факторов, чтобы люди тратили свои деньги на профессиональный футбол.
— Под частными деньгами вы имеете в виду личные средства бизнесменов вроде владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и владельца «Акрона» Павла Морозова? Или относите к ним, к примеру, «Газпром»?
— Нет-нет, для меня «Газпром» — это госкомпания. Я имею в виду именно 100%-ных частных инвесторов. Таких людей в Московской области очень немного, кто бы хотел и был готов финансировать профессиональные клубы. Кто-то пытается что-то делать, но, видимо, нет людей, которые были бы готовы осуществлять финансирование в том объеме, в котором это было раньше.
Алексей Фомин