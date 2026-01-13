Ричмонд
Хуан Карседо определился с тренерским штабом в «Спартаке»

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» назвала фамилии тренеров, которые станут помощниками испанца Хуана Карлоса Карседо в штабе основной команды «красно-белых».

Источник: Metaratings.ru

Помогать 52-летнему Карседо будут старший тренер Себастьян Корона, тренер вратарей Игнасио Гарсиа и тренер по физической подготовке Серхио Кобо. Кроме того, продолжит работу в главной команде и Вадим Романов, который станет ассистентом испанца. Также остаются на своих местах два тренера по физподготовке, Амадор Санчес и Александр Зайченко.

Напомним, что 5 января Карседо, который ранее возглавлял клуб Первого дивизиона Кипра «Пафос», подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2028 года. До того испанский специалист сотрудничал с «Севильей», «Пари Сен-Жермен», лондонским «Арсеналом», «Ибицей» и «Реал Сарагосой». 13 января Карседо принял в Москву и побывал на домашнем стадионе «народной команды».

После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Спартак» с 29 набранными баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице.