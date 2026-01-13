Хуан Карседо определился с тренерским штабом в «Спартаке»

Помогать 52-летнему Карседо будут старший тренер Себастьян Корона, тренер вратарей Игнасио Гарсиа и тренер по физической подготовке Серхио Кобо. Кроме того, продолжит работу в главной команде и Вадим Романов, который станет ассистентом испанца. Также остаются на своих местах два тренера по физподготовке, Амадор Санчес и Александр Зайченко.