Хуан Карседо определился с тренерским штабом в «Спартаке»

Помогать 52-летнему Карседо будут старший тренер Себастьян Корона, тренер вратарей Игнасио Гарсиа и тренер по физической подготовке Серхио Кобо. Кроме того, продолжит работу в главной команде и Вадим Романов, который станет ассистентом испанца. Также остаются на своих местах два тренера по физподготовке, Амадор Санчес и Александр Зайченко.
Напомним, что 5 января Карседо, который ранее возглавлял клуб Первого дивизиона Кипра «Пафос», подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2028 года. До того испанский специалист сотрудничал с «Севильей», «Пари Сен-Жермен», лондонским «Арсеналом», «Ибицей» и «Реал Сарагосой». 13 января Карседо принял в Москву и побывал на домашнем стадионе «народной команды».
После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Спартак» с 29 набранными баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице.